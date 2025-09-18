Столичният кмет нареди спешни действия за преместване на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“ след решение на ВКС

Кметът на София Васил Терзиев разпореди незабавно да се предприемат всички необходими действия за изпълнение на решение на Върховния касационен съд, според което в срок до една година Столичната община трябва да премести трамвайното трасе от локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“.

За целта Терзиев възложи на направленията „Правен и административен контрол“, „Обществено строителство“, „Транспорт и градска мобилност“, „Финанси и здравеопазване“ и „Столичен електротранспорт“ да подготвят както правните, така и техническите стъпки за изпълнението на решението. Ще бъдат проучени варианти за финансиране и ще започне процедура за обществена поръчка за избор на строител на новото трасе.

Трамвайното трасе е изградено през 2010 година като временно решение при строителството на метрото. През 2022 година е разработен идеен проект и обявена обществена поръчка за ново транспортно-комуникационно решение, включващо реконструкция на бул. „Скобелев“ и съседни участъци, с прогнозна стойност от 17,5 млн. лева без ДДС.