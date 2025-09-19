РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Броят на бежанците в Германия намалява за първи път от 2011 година насам

Бежанците в Германия са намалели с около 50 000 души през първата половина на 2025 година. Това показват правителствени данни, цитирани от ДПА. В края на юни общият им брой е 3,5 млн., докато в края на миналата година е бил около 3,55 млн. Спадът се дължи на депортации, доброволно завръщане и натурализации – само през 2024 година германско гражданство са получили 83 150 сирийци.

По данни на вътрешното министерство, в страната живеят около 1,27 млн. украински бежанци, а близо 492 хил. души нямат окончателен статут и са в процес на разглеждане на молби за убежище или временно пребиваване, предаде БТА.

Представителката на „Левите“ Клара Бюнгер подчерта, че намаляването на броя на бежанците не е повод за празнуване, защото причините, принуждаващи хората да напускат родните си места, остават сериозни и дори се засилват.

