Пеевски пренебрегна критиките на Борисов, посъветва го да нареди на Желязков да приключи темата с водата

Лидерът на „Ново начало“ не се развълнува особено от критиките на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че самодеяността на Пеевски пречи на всички. Вместо това той посъветва герберския водач да каже на премиера Росен Желязков да приключи темата с безводието в страната.

Пеевски заяви, че очаква „ясен график и отчет за свършеното„, тъй като хората остават без вода и институциите трябва да си вършат работата. Това негово изявление дойде ден след като депутатите от партията му подкрепиха управляващото мнозинство при вота на недоверие.

На въпрос дали е прекалил с вчерашните си думи, Пеевски отговори, че има дълг към гражданите и е решен да свърши необходимото.

Той подчерта, че ежедневно поставя важни въпроси, разговаря с министрите и отстоява темите, които хората от страната му поставят. По думите му „Ново начало“ е единствената партия, която всеки ден е сред хората и той очаква същото и от останалите политически сили.

„Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи! Виждате как оцелява това правителство – оцелява благодарение на мен, заради хората. Виждате резултатите на моята партия, никой не е по-готов от мен за избори. Избори обаче няма да има“, отсече Пеевски, като отново наблегна на същото „аз“, което вчера подразни Борисов. Очевидно лидерът на „Ново начало“ определя своята роля като водеща.