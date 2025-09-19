Земеделското министерство свали проектозакона за виното и ракията след обществено недоволство

Министерството на земеделието оттегли проектозакона за виното и ракията, публикуван на 15 септември, след като текстовете за ограничаване на домашното производство на ракия и изискването то да е само само от плодове, отгледани от производителя, предизвикаха остри реакции. Ведомството посочва, че получените коментари, особено от малки производители, показват нужда от допълнителни уточнения и по-широк диалог.

Предстои Министерството да започне нови консултации със сектора, включително със заинтересовани лица, за които домашното вино и ракия са традиция, за да се намери баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските обичаи. След този процес проектът отново ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Премиерът Росен Желязков увери, че ограничения върху количествата домашно произведено вино и ракия няма да има, и съобщи, че е разпоредил на министъра на земеделието Георги Тахов да свали законопроекта от платформата за обсъждане. Министерството подчерта, че политиката за лозаро-винарския сектор е негова отговорност, а контролът върху спиртните напитки е в компетенциите на Министерството на икономиката и индустрията.

Законопроектът бе публикуван за обществено обсъждане до 15 октомври. Целта бе да се въведат ясни и строги ограничения върху това колко вино и ракия може да се произвежда годишно в България за лична консумация.

Предвиждаше се твърд лимит от 500 литра годишно за производство на вино на домакинство за „семейна консумация“. Това е двойно по-малко спрямо разрешеното в момента – до 1000 литра. Сега, ако някой иска до произведе повече от това количество, трябва да подаде декларация към Изпълнителната агенция по лозата и виното.

При производството на домашна ракия досегашното правило, което позволяваше до 30 литра годишно на семейство с намалена акцизна ставка, остава непроменено. То беше уредено в Закона за акцизите и данъчните складове.

Експертите от земеделското министерство обясниха, че промените се налагат, за да се изпълнят изисквания на Европейския съюз, свързани с правилата за производство, етикетиране и представяне на продуктите.