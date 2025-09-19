Председателят на НСИ ще се избира от Народното събрание, решиха депутатите на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за статистиката, според които председателят и тримата заместник-председатели на Националния статистически институт ще се избират от парламента, а не от Министерския съвет, както е сега.

Предложението бе внесено от управляващите ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“, като в мотивите се посочва, че така ще се гарантира независимостта на статистическия орган. С промените се предвижда и предсрочно прекратяване на мандата на сегашното ръководство, а в рамките на месец парламентът трябва да избере ново.

Както се очакваше, най-активни в дебатите бяха опозиционните партии „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“ и „Величие“, които заявиха, че няма да подкрепят законопроекта.

Депутатите от партията на Костадин Костадинов обвиниха председателя на НСИ Атанас Атанасов, че изкривява данните за инфлацията и именно заради това България е била приета в еврозоната.