Иран предупреди, че ще спре да си сътрудничи с МААЕ за ядрената програма

Най-висшият орган, отговарящ за сигурността на Иран, Висшият съвет за национална сигурност предупреди, че действията на Франция, Германия и Обединеното кралство за повторно налагане на международни санкции ще имат „ефективен“ резултат – ще преустановят сътрудничеството му с ядрения регулатор на ООН – Международната агенция за атомна енергия.

Предупреждението от страна на Висшия съвет за национална сигурност на Иран идва ден, след като Съветът за сигурност на ООН не успя да приеме резолюция за окончателно отменяне на санкциите срещу Техеран.

Неговото заседание бе свикано, след като трите европейски държави започнаха на 28 август 30-дневен процес за повторно налагане на санкции на ООН срещу Иран с аргумента, че Техеран е нарушил споразумение, подписано през 2015 г., за ограничаване на ядрената му програма, припомня „Ал Джазира“.

Русия и Китай, които също са подписали споразумението, отхвърлиха предложението за повторни санкции.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран, председателстван от президента Масуд Пезешкиан, определи действията, предприети от трите европейски държави, като „необмислени“.

Самата позиция на Върховния съвет гласи: „Въпреки сътрудничеството на Министерството на външните работи на Ислямска република Иран с МААЕ и представените предложения за разрешаване на ядрения въпрос, действията на европейските държави на практика ще спрат сътрудничеството й с Агенцията“.

С нея се издава нареждане Министерството на външните работи да „продължи консултациите си в рамките на решенията на Висшия съвет за национална сигурност за защита на националните интереси на страната“.

По-рано този месец Иран и МААЕ постигнаха споразумение за възобновяване на инспекциите на иранските ядрени обекти – включително и на тези, които бяха обект на атаки от страна на Съединените щати и Израел през юни.

От „Ал Джазира“ припомнят, че съгласно Съвместния всеобхватен план за действие, подписан от Иран, Китай, Русия, Съединените щати и Франция, Германия и Обединеното кралство – Техеран се съгласи да ограничи ядрената си програма в замяна на облекчаване на наложените му санкциите. През 2018 г. обаче споразумението престана да се спазва, след като тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп се оттегли от него и наложи едностранни санкции.

МААЕ заяви по-рано през 2025 г., че Иран вече притежава над 400 кг уран, обогатен до 60% чистота, малко под оръжейния клас. В същото време властите в Техеран настояват, че обогатяват уран само за мирни цели.

Гласуването в Съвета за сигурност на ООН в петък означава, че „възобновяването“ на санкциите може да влезе в сила още следващата неделя.

Те предвиждат повторно налагане на оръжейно ембарго срещу Иран, забрана за обогатяване и преработка на уран, забрана на всякакви дейности с балистични ракети и санкциониращо глобално замразяване на активи, както и забрана за пътуване на отделни ирански граждани и представители на корпорации.

На фона на тези заплашителни и широкообхватни санкции, президентът на Иран Масуд Пезешкиан обеща в събота, че Иран ще „преодолее препятствията“, които ще бъдат поставени на страната му, добавяйки, че „недоброжелателите“ не могат да им блокират пътя.