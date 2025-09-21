ЕС блокира достъпа на големите технологични групи до пазара на финансови данни на блока

Големите технологични групи губят политическа битка в Брюксел за достъп до пазара на финансови данни на Европейския съюз (ЕС), въпреки заплахите на Доналд Тръмп да накаже държави, които „дискриминират“ американските компании с по-високи мита. С подкрепата на Германия, Европейската комисия предприема действия за изключване на „Мета“, „Епъл“, „Гугъл“ и „Амазон“ от нова система за споделяне на финансови данни, предназначена да позволи разработването на цифрови финансови продукти за потребителите.

Подобно решение би дало значителен тласък на банките в усилията им да се борят с конкурентната заплаха от големите технологични групи. Кредиторите се опасяват, че технологичните гиганти ще използват данните им, за да ги лишат от посредниците и същевременно да извлекат голяма част от оценката на поведението на хората в харченето и спестяването.

След повече от две години, преговорите по регламента за достъп до финансови данни (FIDA) навлизат в последния си етап през следващите седмици, като големите технологични фирми са напът да претърпят почти сигурно поражение, според дипломати от ЕС. За един от тях „това е един от случаите, в които едрите играчи от технологичния бранш всъщност губят лобистката битка“.

Реформите имаха за цел да дадат възможност на доставчици на услуги от трети страни да имат достъп до данни от банки и застрахователи и да ги използват за създаване на нови услуги, като например финансови консултации. Европейската финансова индустрия обаче предприе действия в защита, за да ограничи този достъп, твърдейки, че това би създало риск така наречените цифрови пазачи на порти „да експлоатират чувствителни данни“, съхранявани от европейски финансови институции, и „да засилят всяка монополна позиция“.

Опасенията на сектора бяха подкрепени от Европейския парламент, а по-късно и от Брюксел, както и от ключови европейски столици като Берлин.

В документ, изпратен до други страни от европейския блок, който са прочели сътрудници на „Файненшъл таймс“, Германия е предложила да се изключат технологичните гиганти, „за да се насърчи развитието на дигитална финансова екосистема на ЕС, да се гарантират равни условия и да се защити цифровият суверенитет на потребителите“.

Държавите-членки на общността и ЕП се надяват да постигнат споразумение по окончателния текст на регламента тази есен. Потенциалното изключване на отделни компании би рискувало да поднови трансатлантическото напрежение, след като Брюксел и Вашингтон се споразумяха за търговско споразумение в края на юли. Тръмп многократно е заплашвал с ответни мита срещу държави, чиито данъци или закони третират несправедливо американските технологични мастодонти.

Лобистки групи на големите технологични компании вече предупреждават, че потребителите – не само платформите – ще загубят, ако се запази настоящата стратегия.

„Първоначалната визия на FIDA беше да даде на хората контрол над собствените им данни и достъп до по-добри, по-иновативни финансови услуги“, каза Даниел Фридлендер, ръководител на Европейската асоциация на компютърната и комуникационната индустрия, чиито членове включват много големи технологични групи. „Като се подчинява на съществуващите банки, ЕС ще ограничи избора на потребителите и ще затвърди традиционните играчи, които вече имат „охранителна“ власт върху данните на клиентите“, допълва той.

Кей Джебели от Камарата на прогреса – друга лобистка група в областта на технологиите, пък отбелязва: „Големите банки са истинските пазители тук, а не цифровите платформи. Дискриминацията срещу американските технологични компании не само би лишила европейците от нови цифрови услуги, но и би разпалила трансатлантическото напрежение.“