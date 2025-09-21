РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Великобритания обяви, че ще признае палестинската държава по-късно днес

Палестинска държава

Великобритания ще признае палестинската държава по-късно днес, след като Израел не изпълни условията, поставени от британския премиер Киър Стармър, включително не се съгласи да прекрати огъня в ивицата Газа.

Това ще бъде направено, въпреки натиска от американски политици и семейства на израелските заложници, държани от „Хамас“, съобщава СиЕнЕн. Официалната израелска позиция е, че признаването на палестинската държава е равносилно на възнаграждаване на терора.

Канада и Франция също планират да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН следващата седмица. Като цяло международният натиск срещу Израел нараства заради продължаващата война и глада в Газа.

От СиЕнЕн поясняват, че признаването на палестинската държава от страна на Обединеното кралство идва няколко месеца, след като правителството в Лондон забрани пропалестинска активистка организация.

Става въпрос за Palestine Action, която цели саботиране дейността на производители на оръжие, свързани с израелското правителство. Тя беше забранена от британското правителство през юни, след като застраши сигурността в най-голямата авиобаза на Обединеното кралство.

Организацията е основана през 2020 г. от Худа Амори и от активиста, борещ се срещу измененията в климата, Ричард Бърнард. Тогава групата предприема първите си действия, с които цели да спре дейността на подизпълнителите на Elbit Systems във Великобритания. Въпросната компания е най-големият производител на оръжия в Израел.

Palestine Action е имала и акции, насочени срещу дейността на израелско-френската компания за дронове UAV Tactical Systems, както и срещу световния оръжеен гигант Leonardo. В край на юни 2025 г. активисти на организацията нахлуха в най-голямата британска авиобаза, RAF Brize Norton, и изцапаха с боя два самолета Airbus Voyager, които зареждаха гориво.

Дни по-късно тогавашният министър на вътрешните работи на Обединеното кралство Ивет Купър, която стана външен министър при скорошните рокади в кабинета, определи Palestine Action като терористична група, поставяйки я наравно с организации като „Хамас“, „Ал Кайда“ и ИДИЛ. Това предизвика осъждане от страна на експерти на ООН, правозащитни организации и политици. Имаше и протести в Лондон, при които по-рано този месец бяха арестувани близо 900 демонстранти, което е най-големият масов арест в британската столица от десетилетия.

Междувременно от Палестинското министерство на здравеопазването съобщиха, че през последните 24 часа в болниците им са транспортирани над 300 ранени. Докарани са и телата на 75 загинали.

Палестинското министерство съобщи, че общият брой на жертвите в резултат на израелските военни операции от октомври 2023 г. досега е 65 283 души.

От ръководството на израелската армия обявиха, че през последния ден в района на град Газа са били убити „много терористи, които са се готвели да извършат терористични атаки“. В същото време израелските власти не представиха точната им бройка.

От израелската армия съобщиха и че над 500 000 палестинци са напуснали района на град Газа, след като на 9 септември на цивилното население там бе издадена заповед да се евакуира.

Хората в района разказват, че в северните квартали вече не могат да се намерят хора, тъй като те са се преместили в западните части на град Газа или са се присъединили към масово напускащите го в посока централната и южната част на ивицата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени