Великобритания обяви, че ще признае палестинската държава по-късно днес

Великобритания ще признае палестинската държава по-късно днес, след като Израел не изпълни условията, поставени от британския премиер Киър Стармър, включително не се съгласи да прекрати огъня в ивицата Газа.

Това ще бъде направено, въпреки натиска от американски политици и семейства на израелските заложници, държани от „Хамас“, съобщава СиЕнЕн. Официалната израелска позиция е, че признаването на палестинската държава е равносилно на възнаграждаване на терора.

Канада и Франция също планират да признаят палестинската държава на Общото събрание на ООН следващата седмица. Като цяло международният натиск срещу Израел нараства заради продължаващата война и глада в Газа.

От СиЕнЕн поясняват, че признаването на палестинската държава от страна на Обединеното кралство идва няколко месеца, след като правителството в Лондон забрани пропалестинска активистка организация.

Става въпрос за Palestine Action, която цели саботиране дейността на производители на оръжие, свързани с израелското правителство. Тя беше забранена от британското правителство през юни, след като застраши сигурността в най-голямата авиобаза на Обединеното кралство.

Организацията е основана през 2020 г. от Худа Амори и от активиста, борещ се срещу измененията в климата, Ричард Бърнард. Тогава групата предприема първите си действия, с които цели да спре дейността на подизпълнителите на Elbit Systems във Великобритания. Въпросната компания е най-големият производител на оръжия в Израел.

Palestine Action е имала и акции, насочени срещу дейността на израелско-френската компания за дронове UAV Tactical Systems, както и срещу световния оръжеен гигант Leonardo. В край на юни 2025 г. активисти на организацията нахлуха в най-голямата британска авиобаза, RAF Brize Norton, и изцапаха с боя два самолета Airbus Voyager, които зареждаха гориво.

Дни по-късно тогавашният министър на вътрешните работи на Обединеното кралство Ивет Купър, която стана външен министър при скорошните рокади в кабинета, определи Palestine Action като терористична група, поставяйки я наравно с организации като „Хамас“, „Ал Кайда“ и ИДИЛ. Това предизвика осъждане от страна на експерти на ООН, правозащитни организации и политици. Имаше и протести в Лондон, при които по-рано този месец бяха арестувани близо 900 демонстранти, което е най-големият масов арест в британската столица от десетилетия.

Междувременно от Палестинското министерство на здравеопазването съобщиха, че през последните 24 часа в болниците им са транспортирани над 300 ранени. Докарани са и телата на 75 загинали.

Палестинското министерство съобщи, че общият брой на жертвите в резултат на израелските военни операции от октомври 2023 г. досега е 65 283 души.

От ръководството на израелската армия обявиха, че през последния ден в района на град Газа са били убити „много терористи, които са се готвели да извършат терористични атаки“. В същото време израелските власти не представиха точната им бройка.

От израелската армия съобщиха и че над 500 000 палестинци са напуснали района на град Газа, след като на 9 септември на цивилното население там бе издадена заповед да се евакуира.

Хората в района разказват, че в северните квартали вече не могат да се намерят хора, тъй като те са се преместили в западните части на град Газа или са се присъединили към масово напускащите го в посока централната и южната част на ивицата.