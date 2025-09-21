Жители на село Труд ще блокират Карловско шосе – искат автобус до Пловдив

Жителите на село Труд ще блокират днес (21 септември) за час Карловско шосе при кръговото за село Строево. Акцията им ще започне в 15.00 часа. Така те ще поставят началото на безсрочни протести с искане за възстановяване на автобусна линия № 1 от Труд до Пловдив, съобщава кореспондент на БНР.

Общественият транспорт не е лукс, а основно право, недоволстват над 5000 жители на село Труд, като предупреждават, че ще протестират всяка неделя до разрешаване на транспортния им проблем.

Те се оплакват, че от години проблемът им остава нерешен, въпреки че са организирали серия подписки, сезирали са общините и „Марица“ и Пловдив, информирали са областния управител, министъра на транспорта и депутати.

Протестиращите отбелязват, че твърденията че имат алтернативни транспортни връзки – междуградски автобусни линии, влакове, и маршрутна линия № 5, не ги устройват, тъй като са или нередовни, или препълнени, или преминават в часове, които не отговарят на графика на учениците.

Не на последно място жителите на село Труд са разочаровани, че министърът транспорта Гроздан Караджов им обещал преди 8 месеца среща, на такава все още не се е състояла.

