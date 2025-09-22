Отбелязваме 117 г. от обявяването на независимостта на България

На 22 септември 2025 г. отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България. През целия ден във Велико Търново тече празнична програма. По традиция честванията започват от църквата „Свети 40 мъченици“, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

С този акт се премахват и последните васални зависимости на България от Османската империя, останали след Освобождението през 1878 г. и Съединението с Източна Румелия през 1885 година. Въпреки Съединението страната ни продължава да бъде васална – не може да сключва международни договори, да налага митнически тарифи, длъжна е да изплаща част от външния дълг на империята и да плаща данък на султана. България няма право на дипломатически представителства, собствена армия, а владетелят ѝ носи титлата „княз“, а не „цар“.

В началото на 1908 г. Фердинанд назначава правителство с премиер Александър Малинов, който още при първата си среща с владетеля настоява за обявяване на независимост. Започва активна подготовка и през септември събитията се ускоряват. Фердинанд, тръгнал от Виена, пристига с кораб в Русе и оттам с влак за Велико Търново. Въпреки колебанията му, Малинов вече е подготвил основната част от манифеста за обявяване на Независимостта.

На гара „Трапезица“ кметът на Търново Иван Вителов посреща Фердинанд, получава текста и го преписва на пишеща машина в четири екземпляра, които владетелят подписва. По-късно манифестът е прочетен тържествено на хълма Царевец, с което България официално е провъзгласена за независима държава.

И тази година, според традицията, център на честванията ще бъде Велико Търново. В тях ще се включи председателят на Народното събрание Наталия Киселова, докато премиерът Желязков се намира в Ню Йорк за сесията на ООН.

Великотърновският митрополит Григорий ще отслужи празнична литургия в църквата „Св. 40 мъченици“. След нея ще има водосвет и ще бъдат поръсени със светена вода бойното знаме на НВУ „Васил Левски“, както и знамената на различни държавни и общински институции, училища и неправителствени организации.

Военният ритуал за издигане националния трибагреник ще е в крепостта „Царевец“, след което гостите и участниците в тържествата ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път. От историческата крепост към центъра на града ще потегли празнично шествие, в което ще се включат участниците във фестивала на военните духови оркестри, който започна във Велико Търново.

В 19:00 ч. на площад „Цар Асен“ ще има изпълнения на строеви военни хватки с оръжие от представителната част на НВУ „Васил Левски”, а след това – тържествена заря проверка.