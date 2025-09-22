РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Седмица на мобилността затваря за движение центъра на София днес

От 16 до 22 септември София е част от най-голямата европейска кампания за устойчива градска мобилност – Европейската седмица на мобилността, организирана от Европейската комисия. Днес освен богата програма е и ден без автомобили.

От 11:00 ч. ще започне велосипедно шествие, със съорганизатор посолството на Дания, под наслов “Happy Biking –Healthy Living”, което ще стартира от ул. „Ген. Гурко“ и ще завърши в Южния парк.

Заради инициативата „Ден без автомобили“ центърът на града ще бъде отворен само за пешеходци, ще има ден на отворените врати, атракционна линия с ретро автобуси и специална програма на бул. „Ал. Стамболийски”.

Затова се затваря зоната между бул. „Александър Стамболийски“ (в участъка от бул. „Христо Ботев“ и площад „Света Неделя“), бул.„Витоша“, бул. „Тодор Александров“, бул.„Кн. Александър Дондуков“, бул.„Васил Левски“, бул.„Янко Сакъзов“, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“ до „Орлов мост“, бул.„Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, и бул. „Александър Стамболийски“.

На улица „Ген. Гурко“, която ще бъде затворена за автомобилно движение в участъка между бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пък ще се проведе изложение на алтернативни на автомобила средства за придвижване в града – е-скутери, велосипеди под наем, електрически градски и планински велосипеди и други.

Ще бъдат представени и най-новите електробуси, част от  услугата “автобус при поискване” и приложение за ползване на услугата по Проект на Столична община “INNOAIR”. Хората ще имат възможност да разгледат и инсталацията „Ти си София, София е зелена“, която трябва да покаже напредъка на столицата като зелен град. Днес трябва да заработят и първите две камери за преброяване на велосипедистите в София, изработени от Техническите университети в Габрово и София.

Заради тези причини от 8:00 до 20:00 ч. центърът на столицата ще бъде блокиран за влизане на автомобили и други превозни средства.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

