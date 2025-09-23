ОИСР повиши на 3.2% прогнозата си за тазгодишния глобален растеж

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) повиши прогнозата си за световния растеж през 2025-а до 3.2% от предвидените през юни 2.9%, в резултат на по-устойчив от очакванията подем през първата половина на годината, става ясно от публикувания на 23 септември доклад на групата. Това се дължи до известна степен на „предварителното зареждане“ на активността, тъй като фирмите се стремяха да сключат сделки, преди да влязат в сила новите американски мита. ОИСР обаче предупреди, че растежът ще се „забави забележимо“ през второто полугодие, тъй като вече се усеща въздействието на по-високите митнически ставки.

Влиятелната глобална група повиши също и тазгодишната си прогноза за растеж на Обединеното кралство до 1.4% от предишната си оценка от 1.3%, което ще направи Острова втората по сила икономика от Г-7 за 2025-а.

В отговор на прогнозата на ОИСР, финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс заяви, че данните „потвърждават, че британската икономика е по-силна от предвижданията – тя е най-бързо развиващата се от всички икономики на Г-7 през първата половина на годината“.

ОИСР все още очаква британския растеж да се забави до 1% през 2026-а, каквато беше и юнската й оценка. Организацията обяснява, че това охлаждане на темпото ще бъде причинено от „по-строгата фискална позиция“ – отнасяща се или до по-високи данъци, или до по-ниски държавни харчове – както и от увеличени търговски разходи и несигурност. Очаква се Рийвс да въведе нови данъци или да намали разходите в бюджета през ноември в изпълнение на собствените си правила за държавните заеми.

Прогнозата за инфлацията в Обединеното кралство за тази година е повишена от предишните 3.1% на 3.5%, като ОИСР отбелязва, че Островът е една от няколкото страни, в които се наблюдава рязко покачване на цените на храните. Последната официална статистика в този аспект показва, че инфлацията, измерена чрез хранителния ценови индекс, се е увеличила за пети пореден месец през август, с продължаващ възход при говеждото месо, маслото, млякото и шоколада.

В Съединените щати растежът е подпомогнат от силни инвестиции в технологични области като изкуствения интелект (ИИ) и ОИСР увеличи прогнозата си за увеличение на американския БВП през тази година на 1.8% от предишните 1.6 процента.

В световен мащаб американските митнически ставки на Доналд Тръмп продължават да влияят върху бъдещите перспективи за растеж. Митата са налози върху вносните стоки и Тръмп е обложил с такива данъци всичките продукти, пристигащи на американския бряг от различни държави.

ОИСР отчита, че американските митнически ставки са се увеличили за почти всички страни от май, като общата им ефективна стойност е достигнала 19.5% в края на август – най-високата от 1933 г. насам. Тръмп твърди, че вносните такси ще стимулират производството и работните места в Съединените щати, но няколко икономисти предупредиха, че това ще повиши цените за американските потребители.

Надпреварата за финализиране на търговските сделки преди въвеждането на митата доведе до рязко увеличение на активността през първите няколко месеца на годината, съобщи ОИСР, но сега това отшумява. Експертите на организацията посочват, че пълното въздействие на налозите все още не е видимо. Някои промени се въвеждат поетапно с течение на времето, се отбелязва в доклада, като някои компании засега преглъщат по-малки маржове на печалба.

Въпреки това, въздействието „става все по-видимо в избора на разходи, пазари на труда и потребителските цени“. Поради което „се очаква растежът да се забави осезаемо през второто полугодие на 2025-а“, се казва в доклада.