Депозитите на домакинствата нарастват и през август и са в размер на 95.42 млрд. лв.

В края на август депозитите на неправителствения сектор* са в размер на 148.58 млрд. лв. (67.7% от БВП), като годишното им увеличение е 11.8 процента. То е по-голямо спрямо юли, когато влоговете на годишна база са нараснали с 10.8 процента. Това отбелязват от Българската народна банка.

Депозитите на домакинствата и НТООД са в най-голям размер – общо 95.42 млрд. лв. (43.5% от БВП**) в края на август. Те се увеличават с 12.7% спрямо същия месец на 2024 г., което е по-високо спрямо юли, когато годишният ръст е бил 12.2 процента.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 49.17 млрд. лв.

(22.4% от БВП) в края на август. В сравнение със същия месец на 2024 г. те се увеличават с 9.9 на сто. За сравнение годишното повишение през юли беше със 7.8 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13.9% на годишна база през август (при 14.1% годишно увеличение през юли тази година) и в края на месеца достигат 3.99 млрд. лв. (1.8% от БВП).

*Неправителственият сектор обхваща сектор „Нефинансови предприятия“, финансови предприятия (сектори „Инвестиционни фондове“, „Финансови посредници“, „Финансови спомагатели“, Каптивни финансови институции и заемодатели, застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор „Домакинства и НТООД“ (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

**При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).