Предупредителните стачни действия на служители в БНТ се отлагат

Предупредителните стачни действия на служители в Българската национална телевизия (БНТ) се отлагат – това съобщиха за БНР от стачния комитет.

В края на миналата седмица оттам заявиха готовност за такива действия от утре, но с уточнението, че дали ще се случат, ще зависи от насрочената за днес среща с генералния директор Емил Кошлуков.

На срещата ръководството на БНТ е поело ангажимент за конкретни действия, а именно – за спешна среща с финансовия министър Теменужка Петкова, на която да бъдат изложени исканията на служителите, допълниха от стачния комитет.

Основното искане е за ръст на заплатите с 30% и за подобряване на условията на труд.

