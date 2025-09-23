МВнР следи случая с мобилизирания в Украйна българин с ТЕЛК

Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна Министерството на външните работи (МВнР) на България заяви, че гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство.

Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

От Външно министерство информират, че поддържат активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

По-рано днес председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции. За това съобщи партия „Възраждане“, цитирана от БТА.

Става дума за Любомир Киров Любомиров, роден през 1997 г. в Сандански. Мъжът е с официално издаден ТЕЛК заради сериозно увреждане на ръката. Майка му е украинска гражданка, а той наскоро е заминал в Украйна, за да ѝ помага в грижите за възрастната си баба.

„Любомир е излязъл за кратко вечерта и не се е върнал. По-късно става ясно, че е задържан от мобилизационни екипи на украинската армия, без обяснение и без право на контакт с близките му“, съобщава Таслаков. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.