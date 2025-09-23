РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк и ще участва в ключови събития на ООН

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристига днес в Ню Йорк, където ще проведе среща с американския президент Доналд Тръмп. В програмата му са включени участие в заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, както и в срещата на международната коалиция за връщането на украинските деца, отведени в Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА. На този форум ще се участват и първата дама на Украйна Олена Зеленска, както и канадският премиер Марк Карни.

Очаква се Зеленски да присъства и на откриването на Общите политически дебати в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, което започва в 16:00 часа българско време.

Украинският президент ще има и двустранни срещи, сред които разговор с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, бивша външна министърка на Германия.

