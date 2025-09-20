Зеленски очаква да се види с Тръмп на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че следващата седмица ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

По време на тази среща той ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Украйна и санкциите срещу Русия, предаде „Франс прес“. Основната цел на Зеленски е да получи гаранции за сигурност, подкрепени от Запада, така че да се предотвратят бъдещи руски атаки. Междувременно руският президент Владимир Путин предупреди, че всякакви западни войски в Украйна биха били крайно неприемливи и в това си качество биха били легитимни цели за армията му.

От АФП коментират, че опитите на САЩ чрез натиск да предизвикат бързо прекратяване на войната са в застой, а Русия на практика изключи възможността за провеждане на среща между Путин и Зеленски, което според Киев е единственият път към постигането на мир.

Трите кръга мирни преговори между Русия и Украйна в Истанбул доведоха единствено до размяна на военнопленници. Русия държи твърдо на няколко свои искания, включително Украйна да се откаже напълно от Донбас – части от който тя все още контролира.

Киев отхвърли възможността да направи териториални отстъпки и поиска в Украйна да бъдат разположени европейски войски – мироопазващи сили, нещо, което Москва обяви за неприемливо.

Зеленски анонсира предстоящата си среща с Тръмп на фона на масирана руска въздушна атака. По Украйна бяха изстреляни 40 ракети и около 580 дрона, в резултат на което загинаха най-малко трима души, а десетки бяха ранени.

По-рано днес в социалните мрежи Зеленски написа, че при последната въздушна атака на Русия срещу Украйна „ракета с касетъчни боеприпаси директно ударила жилищна сграда“ в централния град Днепър. Той публикува снимки с пожарникари и със спасителни екипи, които измъкват изпод развалините човек и го изнасят на безопасно място.

В Днепропетровска област при руските удари загина един човек, а други 26 бяха ранени.

Масираните удари срещу Украйна идват ден след като три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония – член на НАТО на Източния фланг на алианса. Москва отрече да е извършила нарушение.