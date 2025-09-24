Варненци искат свобода за Благомир Коцев, излизат на пореден протест в негова подкрепа

По-малко от 24 часа след като Софийският апелативен съд остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, в морската столица ще се проведе нов протест в подкрепа на задържания градоначалник.

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа пред сградата на Община Варна.

Снощи, веднага след като Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Коцев, от „Продължаваме промяната“ призоваха за масово участие в протеста на „БОЕЦ“, който ще се проведе утре, 25 септември, от 15.00 ч. пред сградата, в която се намира офисът на Пеевски на ул. „Врабча“ 23.