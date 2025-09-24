Акцентът вече е върху публично-частно партньорство при инфраструктурни проекти

„България все повече поставя акцент върху бъдещето на публично-частното партньорство, което доказва своята ефективност за регионално и инфраструктурно развитие в световен мащаб. Освен в изграждането на пътната инфраструктура, имаме възможности за партньорства и във ВиК отрасъла, градоустройството и планирането“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който бе гост на откриването на Конференция за регионално сътрудничество между Китай и България по повод десетата годишнина от сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път“.

Според министър Иванов публично-частните партньорства могат да бъдат добра алтернатива за привличане на експертиза, финансиране, ноу-хау и подобряване на ефективността. „Отворени сме за активен диалог за намиране на най-подходящия бизнес модел на сътрудничество с китайската страна и останалите страни от инициативата „Един пояс, един път“.

Бихме могли да използваме най-добрите европейски и световни модели, без да повтаряме грешките на другите“,

посочи регионалният министър. България е част от „Един пояс, един път“ вече 10 години, но има още какво да се желае за разширяване на това сътрудничество и търсенето на нови възможности и перспективи. „Уверен съм, че добрият политически диалог между България и Китай може да намери отражение в реализирането на съвместни проекти на принципа на публично-частното партньорство“, каза още Иванов.

Той отбеляза, че

като част от ЕС страната ни не може да предложи държавни гаранции на китайските компании,

но има възможности за ускорени и прозрачни процедури и пълна институционална подкрепа при реализирането на съвместни инициативи.

Форумът е организиран от Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни, чийто председател Ян Уанмин откри събитието в София; Национална асоциация „Един пояс, един път“, представлявана от проф. Захари Захариев, както и Посолство на Китай в България. В него участват кметове на български общини, кметове и заместник-кметове на китайските градове Янджоу, Синю, Ганджоу и др., заместник-управителят на провинция Дзянсу и други.