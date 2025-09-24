„Демократична България“ предупреди за „опасен ляв завой“, който може да доведе до вдигане на данъците

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
"Демократична България" предупреди за "опасен ляв завой", който ще доведе до вдигане на данъците

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров заяви в кулоарите на парламента, че бюджетът е в тежко състояние и дефицитът е извън контрол. По думите му правителството е предприело „опасен ляв завой„, който може да доведе до увеличаване на данъците в страната.

Народният представител заяви, че управляващите са се съгласили на повишаване на осигуровките и изглежда, че това може да стане още от следващата година, което според него би спряло развитието на страната. Той подчерта, че „сегашната левичарска власт“ нарушава 25-годишния консенсус при дефицит да се предприемат мерки. Вместо това, по думите му, ситуацията се влошава чрез разпределянето на 5,5 млрд. лв. през държавни компании като Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие, което задълбочава проблема и може да доведе до неконтролируема криза.

Той отбеляза, че страната е в критична ситуация и е необходимо незабавно да се вземат мерки.

Депутатът допълни, че заедно с колегите си са предложили над 20 идеи за по-икономично и ефективно управление на разходите, с цел да бъдат намалени веднага, иначе от утре ще се увеличат данъците. Според него настоящото управление тласка България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще спре инерцията на страната.

Според Мартин Димитров, ако не се вземат подходящи мерки, България може да се окаже в ситуация като гръцкия сценарий. Той обаче уточни, че това няма нищо общо с приемането на страната в еврозоната. Депутатът подчерта, че проблемът е в „българското левичарско правителство“, а не в еврозоната, като добави, че еврозоната дори би могла да донесе известна стабилност. В същото време той предупреди, че разточителните разходи са сериозен риск, като посочи, че правителството вече е взело около 16 млрд. лв. заеми и планира да вземе още до края на годината – нещо безпрецедентно в новата история на България.

„Притеснително е, че кметът на Варна е в ареста, а Пеевски е на свобода (..) Изключително притеснителни са тези записи за механизмите в съдебната система. Чолаков е маша на Пеевски, заедно със Сарафов и Пеевски са един триумвират“, заяви на свой ред и Ивайло Мирчев. По думите му изтеклите записи с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков показват силните влияния в съдебната система.

Във видеозапис, разпространен във вторник от Bird, се чува глас, който вероятно принадлежи на Чолаков. В него човекът обяснява на друг какви са промените в Закона за съдебната власт от 21 януари тази година, с които срокът на изпълняващите функциите на шеф на Върховния административен съд и главен прокурор е ограничен до шест месеца, тоест до 21 юли. В записа също така се обсъжда как тези промени биха могли да бъдат заобиколени.

