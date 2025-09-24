„Демократична България“ предупреди за „опасен ляв завой“, който може да доведе до вдигане на данъците

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров заяви в кулоарите на парламента, че бюджетът е в тежко състояние и дефицитът е извън контрол. По думите му правителството е предприело „опасен ляв завой„, който може да доведе до увеличаване на данъците в страната.

Народният представител заяви, че управляващите са се съгласили на повишаване на осигуровките и изглежда, че това може да стане още от следващата година, което според него би спряло развитието на страната. Той подчерта, че „сегашната левичарска власт“ нарушава 25-годишния консенсус при дефицит да се предприемат мерки. Вместо това, по думите му, ситуацията се влошава чрез разпределянето на 5,5 млрд. лв. през държавни компании като Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие, което задълбочава проблема и може да доведе до неконтролируема криза.

Той отбеляза, че страната е в критична ситуация и е необходимо незабавно да се вземат мерки.

Депутатът допълни, че заедно с колегите си са предложили над 20 идеи за по-икономично и ефективно управление на разходите, с цел да бъдат намалени веднага, иначе от утре ще се увеличат данъците. Според него настоящото управление тласка България към по-високи данъци, което ще намали потенциала за развитие и ще спре инерцията на страната.

Според Мартин Димитров, ако не се вземат подходящи мерки, България може да се окаже в ситуация като гръцкия сценарий. Той обаче уточни, че това няма нищо общо с приемането на страната в еврозоната. Депутатът подчерта, че проблемът е в „българското левичарско правителство“, а не в еврозоната, като добави, че еврозоната дори би могла да донесе известна стабилност. В същото време той предупреди, че разточителните разходи са сериозен риск, като посочи, че правителството вече е взело около 16 млрд. лв. заеми и планира да вземе още до края на годината – нещо безпрецедентно в новата история на България.

„Притеснително е, че кметът на Варна е в ареста, а Пеевски е на свобода (..) Изключително притеснителни са тези записи за механизмите в съдебната система. Чолаков е маша на Пеевски, заедно със Сарафов и Пеевски са един триумвират“, заяви на свой ред и Ивайло Мирчев. По думите му изтеклите записи с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков показват силните влияния в съдебната система.

Във видеозапис, разпространен във вторник от Bird, се чува глас, който вероятно принадлежи на Чолаков. В него човекът обяснява на друг какви са промените в Закона за съдебната власт от 21 януари тази година, с които срокът на изпълняващите функциите на шеф на Върховния административен съд и главен прокурор е ограничен до шест месеца, тоест до 21 юли. В записа също така се обсъжда как тези промени биха могли да бъдат заобиколени.