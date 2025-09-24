Председателят на Народното събрание Наталия Киселова получи покана за посещение в Китай от председателя на Общокитайското събрание на народните представители Джао Лети по време на среща с делегацията на Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай.

Киселова се срещна с делегацията, водена от председателя на организацията Ян Уанмин. България цени високо традиционно добрите приятелски отношения с Китай, които през 2019 година бяха издигнати до ниво стратегическо партньорство, подчерта председателят на парламента. Киселова припомни, че през 2024 година с редица инициативи бяха отбелязани 75 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави, като беше показано желание за развитие и задълбочаване на връзките в редица сфери от взаимен интерес.

Като области с голям потенциал за сътрудничество тя открои транспорта и логистиката, търговията, инвестициите, технологиите и иновациите, селското стопанство, туризма и образованието. По нейни думи, народите на България и Китай споделят традиции на приятелство и взаимно уважение, които продължават да бъдат основа за стабилно партньорство между двете държави. Въпреки географската отдалеченост, нашите нации са обединени от ценностите на мира и стремежа към просперитет, заяви още Киселова.

Председателят на Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай Ян Уанмин благодари за топлия прием и отбеляза, че визитата му в България е доказателство за искреното желание на неговата страна за още по-активни двустранни връзки. Той подчерта, че българо-китайското партньорство е пример за взаимно уважение и доверие, които се развиват успешно в дух на равноправие и сътрудничество.

Киселова изрази висока оценка от взаимодействието с Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай и удовлетворение от активния диалог и съвместната работа в рамките на инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Тя подчерта, че именно такива контакти и обмяна на опит са мост за още по-дългосрочни и ползотворни отношения между София и Пекин.