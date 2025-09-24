РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Наталия Киселова получи покана за посещение в Китай

Наталия Киселова получи покана за посещение в Китай

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова получи покана за посещение в Китай от председателя на Общокитайското събрание на народните представители Джао Лети по време на среща с делегацията на Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай.

Киселова се срещна с делегацията, водена от председателя на организацията Ян Уанмин. България цени високо традиционно добрите приятелски отношения с Китай, които през 2019 година бяха издигнати до ниво стратегическо партньорство, подчерта председателят на парламента. Киселова припомни, че през 2024 година с редица инициативи бяха отбелязани 75 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави, като беше показано желание за развитие и задълбочаване на връзките в редица сфери от взаимен интерес.

Като области с голям потенциал за сътрудничество тя открои транспорта и логистиката, търговията, инвестициите, технологиите и иновациите, селското стопанство, туризма и образованието. По нейни думи, народите на България и Китай споделят традиции на приятелство и взаимно уважение, които продължават да бъдат основа за стабилно партньорство между двете държави. Въпреки географската отдалеченост, нашите нации са обединени от ценностите на мира и стремежа към просперитет, заяви още Киселова.

Председателят на Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай Ян Уанмин благодари за топлия прием и отбеляза, че визитата му в България е доказателство за искреното желание на неговата страна за още по-активни двустранни връзки. Той подчерта, че българо-китайското партньорство е пример за взаимно уважение и доверие, които се развиват успешно в дух на равноправие и сътрудничество.

Киселова изрази висока оценка от взаимодействието с Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай и удовлетворение от активния диалог и съвместната работа в рамките на инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Тя подчерта, че именно такива контакти и обмяна на опит са мост за още по-дългосрочни и ползотворни отношения между София и Пекин.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени