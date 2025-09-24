Заслужава ли Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир?

Само един на всеки четирима американци смята, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир, според The ​​Washington Post, позовавайки се на анкета на Ipsos. Според изследователите, две трети от анкетираните също не одобряват настоящата политика на Белия дом за разрешаване на конфликтите в Украйна и ивицата Газа.

Според френския президент Еманюел Макрон, прекратяването на огъня между Израел и Палестина е ключово за получаването на наградата от Тръмп. Без край на боевете в Газа той не може да се класира за Нобеловата награда за мир, каза Маркон пред репортери.

На 23 септември президентът на САЩ заяви на заседание на Общото събрание на ООН, че е сложил край на седем продължителни войни от началото на втория си мандат. Медиите обаче възприеха думите му като умишлено изопачаване на фактите.

Доналд Тръмп отдавна се стреми към Нобеловата награда за мир, но усилията му значително се засилиха през последните месеци. Комитетът в Осло ще обяви лауреата на 10 октомври. Президентът на САЩ си е осигурил подкрепата на много световни лидери, включително израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Източници обаче съобщиха на The Washington Post, че се съмняват в успеха на лидера на Белия дом. Поне трима от петимата членове на комитета, отговорен за наградата, многократно са критикували Доналд Тръмп. Освен това изданието заключава, че бомбардирането на Иран и подкрепата на авторитарни режими противоречат на принципите за мир на Алфред Нобел.

Президентът на САЩ очевидно преувеличава постиженията си, според източници пред Sky News. Например, Азербайджан и Армения постигнаха прекратяване на огъня при Джо Байдън, докато граничните схватки в Индийския субконтинент и Югоизточна Азия трудно могат да се считат за сериозни конфликти.

Тръмп често се е оплаквал, че мирните споразумения, за чието сключване е помогнал, не получават признанието, което заслужават.

За настоящия президент спечелването на Нобеловата награда за мир е голямо подобрение на имиджа.

Предишни президенти на САЩ, които са печелили наградата, са Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън и Барак Обама. Тръмп обаче сега активно се стреми към повече въздушни удари през първите осем месеца на тази година, отколкото Байдън през четиригодишния си мандат. Освен това, Белият дом наскоро преименува Пентагона на Министерство на войната. За каква Нобелова награда за мир можем изобщо да говорим, пита списание „Foreign Policy“.

Тръмп е говорил в Общото събрание по-дълго от всеки друг президент на САЩ. Междувременно, представители на ООН признаха критиките му към мирните инициативи на организацията, подчертава „The Hill“. Неговите събеседници смятат, че нашумелите изявления на Белия дом са пореден опит за установяване на нов световен ред, който, най-малкото, няма да остане незабелязан.