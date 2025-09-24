Маркетингът е сред областите, които най-бързо усещат ефекта от AI

Маркетингът е сред областите, които най-бързо усещат ефекта от изкуствения интелект (AI). Вече се вижда как кампаниите могат да увеличат обхвата си многократно чрез персонализирано съдържание и интеграция на автоматизирани процеси.

Това стана ясно по време на дискусията „Сайтовете в ерата на AI: Еволюция или Революция?“, организирана от „Сайт на годината“ в София. Събитието събра представители на технологичния сектор, предприемачи и журналисти, за да обсъдят рисковете и възможностите в новата дигитална ера.

„AI ни позволява да създаваме продуктови описания, да резюмираме клиентски разговори и да ги интегрираме директно в CRM системите. Това освобождава ресурс за стратегическа работа и носи реални бизнес резултати – в някои случаи дори десетократно по-голям обхват“, обясни Геннади Воробьов от Netpeak Bulgaria.

Наред с възможностите бяха очертани и заплахите.

Дезинформацията беше посочена като едно от най-големите предизвикателства. Според експертите медиите вече губят позиции за сметка на нови формати, а хората „потребяват съдържание, а не конкретни издания“. Въпреки това именно медиите разполагат с най-ценния ресурс – проверена и достоверна информация, без която AI не може да функционира качествено.

Темата за уеб също предизвика дискусия.

Част от участниците смятат, че традиционните сайтове може постепенно да отстъпят място на персонализирани AI агенти, но експертите се обединиха около мнението, че дизайнът като визуална рамка и потребителско изживяване ще остане необходим, макар и в нови форми. „Информацията, облечена с дизайн, винаги ще има стойност“, коментира Георгиев, като допълни, че бъдещето ще изисква специалисти по интерфейси за XR и многопластови дигитални среди.

В хода на разговора беше направена и историческа аналогия – както грамофонът не унищожава музиката, а я демократизира и създава нови индустрии, така и AI няма да заличи специалистите, а ще отвори нови професии и модели на работа.

В заключение участниците подчертаха, че

AI е мощен инструмент, който може да ускори иновациите и да даде шанс на повече хора да експериментират,

но успехът ще зависи от човешката отговорност и критичното мислене. Сред най-важните умения на бъдещето бяха посочени способността за формулиране на точни заявки към системите, свързването на знания от различни области и умението да се разказват истории. „Ще има сайтове и ще има хора, които да ги правят – AI е инструмент“, обобщи модераторът Жюстин Томс.

Събитието беше част от „Сайт на годината 2025“, който приема кандидатури до края на септември. С повече от десетилетие история конкурсът се е утвърдил като водеща независима платформа за оценка на уеб проекти в България, отличаваща добри практики и стимулираща иновациите в сектора. Повече информация за категориите и критериите е достъпна на bgweb.bg.