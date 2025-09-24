РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Коцев от ареста: Нека прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори

Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори.

Това казва кметът на Варна в писмо до екипа му ден, след като Софийският апелативен съд отказа да промени мярката му за неотклонение и го остави в ареста.

„Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва“, уточнява Благомир Коцев.

„Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път“, посочва той.

„Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“, припомня думите, които е изрекъл по време на делото.

„Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!“, подчертава кметът.

