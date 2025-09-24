Специалисти по здравни грижи ще се обучават как да се ограничат вътреболничните инфекции

Специалисти по здравни грижи ще се обучават как да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване на пациентите в лечебните заведения у нас.

Обученията ще се проведат в рамките на национална кампания, организирана от съсловната им организация и Българска асоциация „Единно здраве“.

По данни на Световната здравна организация над 7% от хоспитализираните пациенти в развитите страни и над 10% в развиващите се държави се сблъскват с усложнения, свързани с инфекции, възникващи в лечебните заведения.

Кампанията на двете организации е насочена към повишаване на компетентността на специалистите по здравни грижи по темата, тъй като те стоят най-близо до пациентите по време на терапията, назначена от лекарите.

По време на обучителните форуми ще бъдат обсъдени актуални тенденции в разпространението на вътрешно-болничните инфекции, нови подходи за лечение с антибиотици, контрола на инфекциите в интензивните отделения.

Първото обучение от кампанията ще се проведе на 30 септември в Монтана. Инициативата ще обхване всички областни градове.