„Обнови Европа“ поиска от Европейската комисия да спре плащанията към България по ПВУ заради ареста на Благомир Коцев

Евродепутатите либерали поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи „Политико“.

Председателката на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българските власти използват антикорупционната комисия за политически цели. Според нея Комисията за противодействие на корупцията е превърната в средство за натиск върху опозиционни представители.

„Най-тревожното доказателство за тази институционална перверзия е затварянето на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна“, пише Айе. Според нея така се подкопават заложените в Плана за възстановяване гаранции за независимост на институциите.

Европейската комисия в момента разглежда искането на България за изплащане на нов транш в размер на 653 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост. От общо отпуснатите 6 милиарда евро страната вече е получила 1,37 милиарда. Всички средства по Механизма за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат усвоени до края на 2026 година.

„Уважаеми комисари,

Като председател на групата „Обнови Европа“ (ОЕ) в Европейския парламент се обръщам към вас, за да изразя нашите дълбоки притеснения относно спазването на механизма за условия по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) от страна на България. Европейският съюз създаде МВУ, за да финансира демократични реформи, а не да улеснява политически репресии. Въпреки това България в момента иска отпускане на 653 милиона евро, докато самият показател, предназначен да гарантира институционален напредък – създаването на независима антикорупционна комисия, е бил фундаментално подкопан.

Демократично избран кмет, превърнат в политически затворник

Най-тревожното доказателство за тази институционална перверзия е лишаването от свобода на Благомир Коцев – демократично избраният кмет на Варна, заедно с още трима опозиционни представители.

Благомир Коцев, широко признат за своята проевропейска и антипутинска позиция, е подложен на изключително тежки условия на задържане – строго охраняван затвор, с минимален достъп до открито пространство и постоянни ограничения, обосновани единствено с твърдения, че неговото освобождаване може да „попречи на разследването“. Достъп до материалите по делото системно бива отказван, надлежната съдебна процедура е възпрепятствана, а съдебният контрол е заобиколен. Същите институционални злоупотреби се прилагат и спрямо още трима опозиционни лидери: един заместник-кмет и двама общински съветници.

Това не е история за успех в борбата с корупцията, а точно нейната противоположност. Показател, създаден, за да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избрана опозиция чрез политизирано прилагане на закона. Това е пряка атака срещу демократичните ценности, които стоят в основата на европейския проект.

Варна – критично важен за сигурността на Европа обект

Варна надхвърля ролята си на българска община. Градът функционира като стратегически център на НАТО в Черно море, източна морска врата на ЕС и основна цел на руските операции за влияние. Системното подкопаване на демократичното управление в администрацията на Коцев дестабилизира институционалната цялост на град, в който Москва би извлякла максимална стратегическа полза от политически хаос. Антикорупционна комисия, финансирана от ЕС, която улеснява отстраняването на демократично избраното ръководство на Варна, не представлява просто провал в националното управление, а пряка заплаха за архитектурата на сигурността в Европа.

Системно предателство спрямо показателите на ПВУ

Съгласно Плана за възстановяване и устойчивост главата „Създаване на независима антикорупционна комисия“ изискваше:

автентична политическа и финансова независимост;

прозрачен, основан на заслуги процес на назначаване;

разследващи правомощия със солидни правни гаранции;

задължително сътрудничество с Европейската прокуратура;

външен надзор от Групата на държавите срещу корупцията (ГРЕКО).

Вместо това България системно е осигурила:

антикорупционен апарат, който функционира като политическо оръжие, систематично събиращ компромати за избирателно насочване срещу опоненти;

умишлено възпрепятстване на разследванията на Европейската прокуратура чрез забавени претърсвания, отказ на банкови документи и укриване на доказателства за обществени поръчки;

служби за сигурност и прокуратура, подчинени на частни мрежи, контролирани от санкционирания по „Закона Магнитски“ олигарх Делян Пеевски, вместо на демократична отчетност;

законодателни промени, които системно отслабват правните гаранции, позволяват неограничено предварително задържане и създават възможности за продължително политическо затваряне.

В допълнение към тези институционални провали, главният прокурор на България продължава да изпълнява функциите си след изтичане на конституционно допустимия мандат, в пряко нарушение на изискванията на МВУ, които ограничават временните назначения. Това фундаментално нарушение подкопава институционалната предвидимост, ускорява политизацията и блокира реформата на върха на прокурорската йерархия.

Отговорността на Европейския парламент

Като представител на 450 милиона европейски граждани, Европейският парламент не може да остане безмълвен, докато еврофондове потенциално финансират деградация на демокрацията. МВУ функционира като инструмент, основан на резултати. Институционалните реформи трябва да предшестват финансовите трансфери. Одобрението на плащания при настоящите условия би изпратило пагубно послание към столиците в Европа, че ЕС приема повърхностно съответствие, докато толерира системна злоупотреба с демократичното управление.

Нашата група ОЕ последователно защитава върховенството на правото като основа на европейската интеграция. Не можем да позволим обвързващите механизми в ЕС да се превърнат в кухи инструменти, които възнаграждават авторитарни отклонения.

Спешни препоръки на Парламента

За да се запази целостта на обвързващия механизъм на ЕС и да се защитят основните европейски интереси в сферата на сигурността, групата ОЕ призовава Комисията:

Да проведе незабавен формален преглед на случаите, свързани с Благомир Коцев и другите трима задържани опозиционни представители – Николай Стефанов, Йордан Кателиев и Никола Барбутов, като неразделна част от оценката за съответствие с показателите. Отношението към тях е най-ясният индикатор дали българската антикорупционна комисия действа с действителна независимост или функционира като инструмент за политическо преследване;

Да спре второто плащане по МВУ до приключване на този преглед и прилагане на необходимите корективни мерки от българските власти в случай, че оценката потвърди системна злоупотреба с антикорупционните механизми и съществени провали във върховенството на правото;

Да създаде засилени протоколи за наблюдение, за да гарантира действително спазване на стандартите за демократично управление преди всякакви бъдещи плащания.

Заключение

Уважаеми комисари, основният въпрос, пред който са изправени европейските институции, не е дали България ще получи финансиране от ЕС, а при какви демократични условия ще бъде предоставена тази подкрепа. Одобрението на плащането в този момент би означавало финансиране на политически репресии в стратегически важен град, би насърчило дестабилизиращите усилия на Москва и би нанесло непоправима вреда на надеждността на нашите механизми за условност.

Европейският парламент чрез групата ОЕ е готов да подкрепи всички необходими мерки, за да гарантира, че средствата от ЕС служат на своето предназначение – укрепване на демократичните институции, а не тяхното систематично разрушаване.

Единствената отговорна стъпка е незабавното спиране на плащанията, докато антикорупционната реформа на България не бъде върната към своето основополагащо демократично предназначение.“