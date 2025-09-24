Депутатите решават дали да разширят правомощията на КЗК

Комисията по икономическа политика и иновации ще разгледа на първо четене законопроект, който предвижда разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Той е внесен от депутати от управляващото мнозинство, а мотивите за промените са свързани с присъединяването към международни актове.

Със законопроекта се предлага да бъде забранено всяко действие или бездействие от страна на купувача към доставчик на селскостопански и хранителни продукти, когато то е в разрез с добрата търговска практика или може да навреди на интересите на доставчика.

В момента законът забранява нелоялни търговски практики между продавачи и купувачи. С новия проект се предлага КЗК да получи право на достъп до трафични данни от телекомите, какъвто сега имат единствено ДАНС, разузнаването и полицията, и то само при издирване на лица.