Враговете на Тръмп – ООН, ЕС и парацетамола

В последните седмици американският президент Доналд Тръмп е видимо ядосан, защото не успя да прекрати войните в Украйна и Газа, а Русия прави, каквото си иска. Освен това си дава сметка, че първоначалните очаквания на американците да е „световен лидер“, „миротворец“ и „икономически тигър“ се загубиха по пътя.

Миналата седмица президентът дори стигна дотам да намекне, че телевизиите, които го критикуват, трябва да се разделят с лицензите си. Това се случи дни след като едно от най-гледаните вечерни предавания в САЩ – „Шоуто на Джими Кимъл“, бе свалено от ефир.

Причината бяха коментарите на водещия по темата с убийството на видния представител на движението MAGA Чарли Кърк.

Подложеният на огромно напрежение Тръмп изля на 23 септември гнева си и върху ООН по време на речта си пред генералната асамблея на световната организация.

Тръмп обвини ООН, че има огромен потенциал, но въобще не го реализира. За сметка на това, твърди той, е откраднала всички пари за ремонт на сградата на Секретариата – около 2-4 милиарда долара. А и финансира нахлуването на нелегални мигранти от другия край на света в мирни страни, като Съединените щати.

Американският президент не пощади от тежки критики и Европейския съюз, който никога не е приемал като равностоен партньор най-вече заради енергийната му политика.

Тръмп посочи, че САЩ са напълно готови да въведат строги мита срещу Русия, но, за да бъдат те ефективни, е необходимо и европейските страни да се присъединят към тях. Според него Европа не може да води борба с Русия и да продължава да купува нейните енергийни ресурси.

„Страните от НАТО не са спрели да купуват руски енергийни ресурси и така всъщност те финансират война срещу себе си“, подчерта Тръмп, който от месеци настоява Стария континент да купува повече американски горива.

Американският президент се подигра и на европейската Зелена сделка, наричайки я измислица на „хора с лоши намерения“. Мнението му е, че заради ЕС е пострадала цялата световна икономика, защото масовият отказ от изкопаеми горива е довел до фалит на огромен брой бизнеси.

„Вятърът не духа, вятърните мелници ръждясват, гният, струват цяло състояние, изискват огромни субсидии„, обясни той. „Докато Европа затваря фабрики, за да направи въздуха чист, други страни изхвърлят тонове боклук в океаните и въздуха„.

Изненадващо Тръмп изрази силна подкрепа за усилията на Украйна да си върне всички територии, окупирани от Русия, включително Крим, след среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Зеленски реагира много ентусиазирано на тази позиция, но дяволът е в детайлите. Тръмп не предлага помощ и гаранции за Киев, а смята, че ЕС трябва да реши проблема и то най-вече като купува оръжия от Съединените щати.

На пресконференция заедно със секретаря по здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши Тръмп заяви, че употребата на парацетамол по време на бременност е свързана с повишен риск от аутизъм. Освен това препоръча на бременните да не пият парацетамол и даде за пример Куба, където „пари нямат, не пият парацетамол и аутизъм почти няма„.

„Амишите също не пият парацетамол и нямат аутизъм“, каза още Тръмп.

Анализатори заподозряха, че целта на американския президент е да подкрепи налагането на пазара на ново американско лекарство, което има свойствата на парацетамола.

Бившият здравен министър Стефан Константинов направи шеговит коментар по темата във Фейсбук.

„Напълно подкрепям казаното от колегата Тръмп за парацетамола! Но това е само част от истината за вредите на това лекарство. Парацетамолът е в основата на загубата на коса при мъжете. Ако сте останал без нея, или тя е намаляла значително, помислете дали някога не сте приемали парацетамол? Да? Ето – доказателството е на лице.

Трудно виждате на близо след петдесетте и трябват очила? Припомнете си, да сте вземали от това лекарство? Ако да – виновникът е ясен. Много са научните доказателства за вредите на парацетамола. Добре е все пак, че EBM (Evidence Based Medicine) почва да отстъпва място зад океана на TBM ( Trump Based Medicine). Време е да пием белина, че вирусите дебнат!“, написа Константинов.

Очевидно американският президент умее да привлича вниманието и всяка негова дума има значение, дори да граничи с абсурд. Стотици американци пиха и се мазаха с белина по време на COVID-19, защото Тръмп бе споменал, че помага.

По цял свят има наивни и неинформирани хора и те няма да се променят с магическа пръчка, но поне президентите и то на световните сили би трябвало да са по-отговорни в изказванията си.