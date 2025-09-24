РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Откакто Пеевски заговори за държавата с главно „Д“, нараснаха конфликтите в управлението, заяви Йотова

Откакто Пеевски заговори за държавата с главно "Д", нараснаха конфликтите в управлението, заяви Йотова

„Откакто Делян Пеевски започна да говори за държавата с главно „Д“, противоречията и напрежението вътре в управлението се засилиха.“ Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова преди откриването на научен форум в Българската академия на науките, посветен на три значими за България годишнини – 1160 години от покръстването, 1170 години от създаването на глаголицата и 1140 години от успението на св. Методий.

Главно Д като „Делян“. А какво става с главното „Б“?

На въпрос за промените в Закона за службите Йотова коментира, че кампанията е насочена срещу президентската институция и лично срещу държавния глава Румен Радев. По думите ѝ, управляващото мнозинство не изглежда стабилно, независимо от уверенията на властта. „Чакам сериозните аргументи защо това се прави. В миналото подобен опит беше върнат, а сега изглежда повече като атака срещу президента“, посочи тя.

Вицепрезидентът предупреди, че конфликтите и интригите в управлението не бива да стават за сметка на гражданите, особено в момент на тежка икономическа ситуация. Тя подчерта, че обещанията за контрол върху цените не са изпълнени, а поскъпването остава факт. Йотова призова и за повече спокойствие по казуса с български гражданин в Украйна, настоявайки Министерството на външните работи и посолството в Киев да дадат ясна позиция по случая.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени