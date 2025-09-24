Откакто Пеевски заговори за държавата с главно „Д“, нараснаха конфликтите в управлението, заяви Йотова

„Откакто Делян Пеевски започна да говори за държавата с главно „Д“, противоречията и напрежението вътре в управлението се засилиха.“ Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова преди откриването на научен форум в Българската академия на науките, посветен на три значими за България годишнини – 1160 години от покръстването, 1170 години от създаването на глаголицата и 1140 години от успението на св. Методий.

На въпрос за промените в Закона за службите Йотова коментира, че кампанията е насочена срещу президентската институция и лично срещу държавния глава Румен Радев. По думите ѝ, управляващото мнозинство не изглежда стабилно, независимо от уверенията на властта. „Чакам сериозните аргументи защо това се прави. В миналото подобен опит беше върнат, а сега изглежда повече като атака срещу президента“, посочи тя.

Вицепрезидентът предупреди, че конфликтите и интригите в управлението не бива да стават за сметка на гражданите, особено в момент на тежка икономическа ситуация. Тя подчерта, че обещанията за контрол върху цените не са изпълнени, а поскъпването остава факт. Йотова призова и за повече спокойствие по казуса с български гражданин в Украйна, настоявайки Министерството на външните работи и посолството в Киев да дадат ясна позиция по случая.