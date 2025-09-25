„Булгаргаз“ предлага малко по-висока цена на природния газ през октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди на открито заседание доклад по заявлението на „Булгаргаз“ за утвърждаване на цената на природния газ за месец октомври. Според предложението общественият доставчик ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикациите на цена 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh) без достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е минимално повишение спрямо септемврийската цена от 60,52 лв./MWh.

В цената са включени три основни компонента – газът на вход на мрежата, разходите за обществена доставка и сумите за съхранение в ПГХ „Чирен“ за покриване на извънредни ситуации.

В микса за октомври влиза цялото договорено количество азерски газ, доставян по интерконектора IGB, което покрива значителна част от потреблението и спомага за благоприятна крайна цена. Допълнително са осигурени количества втечнен природен газ чрез търгове, които заедно гарантират изпълнение на ангажиментите към снабдители, топлофикации и индустриални клиенти.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов потвърди, че дружеството стои зад първоначалното си ценово предложение. На 30 септември „Булгаргаз“ ще внесе актуализирани данни, а КЕВР ще вземе окончателното си решение за цената на природния газ за октомври.