РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Булгаргаз“ предлага малко по-висока цена на природния газ през октомври

"Булгаргаз" предлага малко по-висока цена на природния газ през октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди на открито заседание доклад по заявлението на „Булгаргаз“ за утвърждаване на цената на природния газ за месец октомври. Според предложението общественият доставчик ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикациите на цена 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh) без достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е минимално повишение спрямо септемврийската цена от 60,52 лв./MWh.

В цената са включени три основни компонента – газът на вход на мрежата, разходите за обществена доставка и сумите за съхранение в ПГХ „Чирен“ за покриване на извънредни ситуации.

В микса за октомври влиза цялото договорено количество азерски газ, доставян по интерконектора IGB, което покрива значителна част от потреблението и спомага за благоприятна крайна цена. Допълнително са осигурени количества втечнен природен газ чрез търгове, които заедно гарантират изпълнение на ангажиментите към снабдители, топлофикации и индустриални клиенти.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов потвърди, че дружеството стои зад първоначалното си ценово предложение. На 30 септември „Булгаргаз“ ще внесе актуализирани данни, а КЕВР ще вземе окончателното си решение за цената на природния газ за октомври.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени