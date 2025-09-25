РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Binance Coin надминава пазарите и достига границата от 1000 долара

Binance Coin (BNB) беше представен през 2017 г. на цена от 0.15 долара, с набрани приблизително 15 млн. долара. А 3000 дни по-късно той се присъедини към елитната група активи, достигнали стойност от 1000 долара.

Макар че първоначално е бил замислен като помощен токен за търговски отстъпки и плащане на газ такси в BNB Chain, днес обхватът на неговата употреба се е разширил значително. BNB не само осигурява спестявания от такси, но служи и като двигател за възнаграждения в екосистемата на Binance, платежно средство, корпоративен актив и много повече.

Все по-голям брой корпоративни хазни и дори суверенни фондове вече включват BNB в своите стратегии, следвайки примера на MicroStrategy с Биткойн. BNB уверено се нарежда сред „сините чипове“. Публични компании като Windtree Therapeutics, Nano Labs и Liminatus Pharma са разкрили, че притежават BNB, докато държавният фонд на Бутан – Druk Holding & Investments – също е потвърдил експозиция, което е ясен сигнал за доверие, излизащо отвъд кръга на крипто ентусиастите.

Преминаването на границата от 1000 долара поставя BNB в елитна група активи, достигнали този знаков етап.

Само малък брой крипто токени и акции са преминали този праг, а времевите линии варират значително, като за повечето извървяването на пътя е отнел десетилетие или дори повече. За сравнение, BNB достигна този етап само за 3000 дни. В света на криптовалутите единствено биткойн и етер са го постигнали по-бързо.

 „През последните осем години BNB се превърна в многостранен актив, който поддържа жизнена екосистема и носи реална стойност за своите притежатели. BNB продължава да се откроява като утилити токен, който работи – за трейдъри, дългосрочни инвеститори, строители, корпорации и глобалната общност. Ясно е, че достигането на етапа от 1000 долара не е краят на историята – но е силно напомняне какво се случва, когато полезност, общност и ясни принципи се комбинират във времето“, коментира Дейвид Пренсе, маркетинг ръководител на Binance за Европейския съюз.

Binance е водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи, посветена на увеличаването свободата на парите за потребителите и предлага широка гама от крипто продукти.

