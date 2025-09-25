Средният лихвен процент при жилищните кредити в лева остава 2.44%

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
През август средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове и годишният процент на разходите по тези кредити за домакинствата* намаляват  с 0.10 процентни пункта съответно до нива от 9.05 и 9.43 процента. Това отбелязват от Българската народна банка.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент остава на ниво от 2.44%, а ГПР по тези кредити се повишава с 0.05 пр. п. до 2.79 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в левове е 4.05%, като в сравнение с юли остава без промяна.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада до 4.06 процента. През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 13.70 на сто. А при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове лихвата спада до 21.17 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 10.3% (109.9 млн. лв.) до 960.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 12.1% (18.7 млн. лв.) до 135.8 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес спада

със 7.4% (91.1 млн. лв.) до 1.13  млрд. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9.7% (28.1 млн. лв.) до 261.9 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се понижава с 16.8% (4.8 млн. лв.) до 23.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 15.7% (1.2 млн. лв.) до 6.3 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада с 20% (4.5 млн. лв.) до 18 млн. лева.

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

През август средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за нефинансовите предприятия се увеличава до 4.06%, а по тези над 1 млн. евро –до 4.19 процента.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава и е 4.11%, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава до 4.13 на сто.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове остава на ниво от 3.36%, а по овърдрафта в евро спада до 3.62 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.8 млн. лв. до 405.4 млн. лева. А по кредитите над 1 млн. евро се свива с 65.5 млн. лв. до 539.5 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 31.6 млн. лв. до 369.3 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 21.3 млн. лв. до 93.7 млн. лева. А по тези над 1 млн. евро се понижава с 21.5 млн. лв. до 549.5 млн. лева.

Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро е 291.2 млн. лв., като в сравнение с юли 2025 г. остава без промяна.

Основният лихвен процент (ОЛП) през август е 1.82%,

като в сравнение с юли намалява с 0.09 процентни пункта (пр. п.).

Индексът ЛЕОНИА Плюс пък e 1.82% и в сравнение с юли остава без промяна.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо юли 2025 г. запазва нивото си.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през август е 3.93% и в сравнение с юли остава без промяна.

*Сектор Домакинства включва и сектор Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Данните за кредитите за потребление и за жилищните кредити се отнасят само за сектор Домакинства.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

