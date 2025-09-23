Кредитите за неправителствения сектор набъбват до 112.26 млрд. лева

В края на август кредитите за неправителствения сектор* са в размер на 112.26 млрд. лв. (51.1% от БВП) при 111.443 млрд. лв. към юли тази година (50.7% от БВП**). През август те се увеличават на годишна база с 14.1% (при 14.3% годишно повишение през юли). Това посочват от Българската народна банка.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (включва кредитните институции и фондовете на паричния пазар), чиито обем за последните дванадесет месеца е 103.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 103.4 млн. лв. (в т. ч. 1.6 млн. лв. през август 2025 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8% на годишна база през август (при 8.6% годишно повишение през юли) и в края на месеца достигат 50.32 млрд. лв. (22.9% от БВП).

Кредитите за домакинствата и НТООД са за 52.84 млрд. лв.

(24.1% от БВП) в края на август. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 20.8%, което е по-ниско спрямо юли, когато годишното повишение беше с 20.9 процента.

В края на август жилищните кредити са общо 30.2 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27.4 процента. Същият ръст беше отбелязан и през юли.

Потребителските кредити възлизат на 20.74 млрд. лв. и се увеличават с 13.6% спрямо август 2024 г. (при 13.6% годишно повишение през юли 2025 година).

На годишна база другите кредити (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 18.9% до 526.9 млн. лева. Това е значително намаление в сравнение с юли, когато годишното повишение ше с 21.4 на сто.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.3% на годишна база

през август (при 13.2% годишно повишение през юли) и в края на месеца са 544.4 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 9.09 млрд. лв. (4.1% от БВП) в края на август. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 13.2 на сто. Значителен ръст в сравнение с отчетеното годишно повишение през юли от 12 процента.

В края на август депозитите на неправителствения сектор са в размер на 148.58 млрд. лв. (67.7% от БВП),

като годишното им увеличение е 11.8 процента. То е по-голямо спрямо юли, когато влоговете на годишна база са нараснали с 10.8 процента. Това отбелязват от Българската народна банка.

*Неправителственият сектор обхваща сектор „Нефинансови предприятия“, финансови предприятия (сектори „Инвестиционни фондове“, „Финансови посредници“, „Финансови спомагатели“, Каптивни финансови институции и заемодатели, застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор „Домакинства и НТООД“ (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

**При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).