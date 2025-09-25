Moody’s: Геополитическата реалност ще постави на изпитание икономиката на Полша

Според международната рейтингова агенция Moody’s Ratings („Мудис рейтингс“), нарастващият геополитически риск ще постави на изпитание стабилната икономика на Полша и може да навреди на кредитния профил на страната. Очаква се полският брутен вътрешен продукт да се увеличи с над 3% през тази и следващата година – най-силният темп на растеж в Източна Европа, посочва Хайко Петерс – старши анализатор в „Мудис“. Въпреки това, ескалация на напрежението може да възпрепятства инвестициите, както и потребителското търсене и по този начин да направи уязвимо стопанството от 915 милиарда долара, допълва Петерс.

Миналата седмица „Мудис“ понижи на отрицателна перспективата на полския инвестиционен кредитен рейтинг „A2“, който не е променян от 2002 г. насам, позовавайки се на нарастващия фискален дефицит на страната и политическите борби, които усложняват всякакви бързи решения на бюджета. Мярката идва на фона на ескалацията на напрежението между Русия и членовете на НАТО, включително Полша.

В доклада си „Мудис“ подчертава, че в случай на военна конфронтация, която агенцията описва като „сценарий с много ниска вероятност, но със силно въздействие“, Варшава вероятно ще трябва да преглътне „понижаване на рейтинга с няколко степени“.

Въпреки че полските активи останаха стабилни през последните седмици, полската национална парична единица потъна на 24 септември до най-ниската си котировка за този месец от почти 3.64 злоти за един щ. долар, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство, което повишава риска от голяма ескалация в региона. Впоследствие полската валута заличи загубите и в 12.17 ч. българско време на 25 септември един долар се разменяше за 1.6271 злоти.

„Очакваме Русия да продължи да тества реакцията на европейските страни“, отбелязва Питърс. И допълва, че „евентуалното оттегляне на американските военни от региона също е потенциален геополитически риск.“