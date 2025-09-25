„Тренд“: При нови избори ГЕРБ-СДС са първи в парламент с 8 политически сили и неясен втори

Проучване на социологическата агенция “Тренд” показва, че ГЕРБ-СДС ще запазят водещата си позиция в парламента при вероятни нови избори. Следващите три формации – “Възраждане”, ДПС-Ново начало и „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ са с почти изравнени резултати.

Електоралната картина е следната – ГЕРБ-СДС получават 26.4% от гласовете на избирателите, следвани от три политически сили в борбата за второто място – „Възраждане“ (13.9%), ДПС-НН (13.5%) и ПП-ДБ (13.3%).

След тях са БСП-ОЛ със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7 прочента. “Величие” се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%, което означава, че в едно ново 52-Народно събрание ще има осем парламентарни групи.

Малко под половината избиратели (48%) декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 души.

Институцията на парламента запазва традиционното си ниско ниво на одобрение – 15% са с положително отношение, срещу 77% – с отрицателно. За правителството положителна оценка са дали 23% от анкетираните, а отрицателните мнения нарастват и достигат до 66 процента.

По отношение на президента според проучването на „Тренд“ положителната оценка се дава от 43% от анкетираните, а отрицателната – от 44% от тях.

Очакванията за икономическото състояние са по-скоро песимистични, сочи още проучването, като само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година. За личното си благосъстояние 17% споделят, че имат оптимистични прогнози, докато 31% предвиждат то да се влоши.

Изследването е проведено по поръчка на вестник „24 часа“ чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1004 респонденти на над 18-годишна възраст в периода 13-20 септември.