От БОЕЦ дадоха 3-часов срок на областния управител на София да обясни за централата на „ДПС-Ново начало“

От сдружение БОЕЦ, които от 15 часа провеждат протест пред централата на „ДПС-Ново начало“, поставиха 3-часов срок на областния управител Стефан Арсов.

Георги Георгиев го прикани да дойде при тях – в 18.00 часа, със съответната документация, и да им обясни на какво основание е предал сградата на „Врабча“ 23 – 554 кв. метра в центъра на София – на партията на Делян Пеевски.

Той призова и всеки от протестиращите да доведе повече съмишленици за 18 часа, когато от БОЕЦ обявиха, че ще направят три важни съобщения.

