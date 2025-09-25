Затворени летища и тревога в Дания в отговор на заплаха от дронове

Дания затвори летището в град Олборг и постави още три летища под тревога в отговор на засилена заплаха от дронове. Властите подозират руска намеса и разглеждат инцидентите като координирани атаки.

След инцидента Дания се обърна към НАТО и Европейския съюз, като правителството обмисля да поиска активиране на чл. 4 от договора на НАТО.

Управляващите определят атаките като „хибридна атака“ и „систематичен подход“ за летене на дронове в близост до критична инфраструктура. В близост до летището се намира Центърът за специални операции на датската армия, както и база на военновъздушните сили, където са разположени изтребители F16 и F35, пояснява БНР.

Властите са дали разрешение да се свалят дронове в случай на бъдещи инциденти.

Нарушението на въздушното пространство на страната от дронове следва подобни инциденти на летищата в Копенхаген и Осло, за които също се подозира, че са свързани с руска намеса.

Германия е вдигнала свои изтребители, след като дронове прелетяха и над Есбьорг и Сьондерборг в Южна Дания, а Норвегия е вдигнала хеликоптери за наблюдение на въздушното пространство.

Русия отхвърли „абсурдните“ спекулации да е замесена в инцидентите, заявиха от посолството ѝ в Копенхаген.