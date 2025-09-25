Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски, призова Румен Радев

Президентът Румен Радев заяви, че е важно да се изгради стена срещу „покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски“. Той добави, че действията му са срам за всяко демократично общество.

„Не по-малко срамно е да си негов обслужващ персонал в Народното събрание, да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата“, подчерта Радев.

Държавният глава се обърна и към медиите като ги призова да не се превръщат в рупор на задкулисието и да изпълняват журналистическия си дълг. Той добави, че един ден, когато амбициите на Делян Пеевски да погълне цялата държава се сринат заради собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че са изпълнявали слугинска роля.

Президентът отбеляза още, че безпилотните летателни системи стават все по-важни за съвременните отбранителни способности и подчерта необходимостта от спешна нормативна промяна, която да насърчи Министерството на отбраната да сътрудничи с българската отбранителна индустрия при разработката и придобиването им.