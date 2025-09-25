РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Столичният общински съвет одобри прехвърляне на имоти за довършване на Околовръстния път между „Цар Борис III“ и „Люлин“

Столичният общински съвет прие предложение за безвъзмездно прехвърляне на 86 имота – общинска собственост – на държавата, с цел довършване на участъка от Софийския околовръстен път между бул. „Цар Борис III“ и кръговото движение на район „Люлин“.

Докладът бе внесен от общинския съветник Симеон Ставрев и кмета на район „Овча купел“ Ангел Стефанов. Те подчертават, че участъкът се използва ежедневно от над 70 000 автомобила и е сред най-натоварените зони на столицата. Въпреки че за трасето вече има одобрен подробен устройствен план, държавата досега не е предприела завършващи строителни дейности.

В мотивите се посочва и значението на бъдещата Национална детска болница, която ще бъде изградена в кв. „Горна Баня“. Според вносителите, без завършен околовръстен път достъпът до лечебното заведение би бил силно затруднен. Затова се предлага в проекта да бъдат предвидени рампи за свързване с локалните платна и прилежащите улици към болницата.

С подкрепата на районите „Люлин“, „Витоша“ и „Красна поляна“ ще бъдат предоставени и допълнителни общински имоти, така че да няма пречки пред Агенция „Пътна инфраструктура“ за обявяване на обществена поръчка за строителството на 6-километровия участък.

