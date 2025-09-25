ВАС върна топката на ВСС за избор на временен председател

Пленумът на Върховния административен съд отигра подадената му от Висшия съдебен съвет топка за избор на временен председател предвид изтеклия мандат на Георги Чолаков. След като кадровият орган предложи съдиите да изберат изпълняващ функциите, те отказват с аргумента че нямат такова правомощие сред посочените в Закона за съдебната власт.

Пленумът може да изслуша кандидатите за председател на съда, да изрази становище за кандидатурите, както и да издигне такива при вече открита процедура за избор на административен ръководител, каквато засега няма. Определянето на изпълняващия функциите председател на съда е обаче работа на съдийската колегия на ВСС, която през юли поиска това да направи ВАС.

Колизията възникна заради промяната в съдебния закон, съгласно която при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, който не може обаче да прави това повече от 6 месеца без значение дали е имало прекъсвания.

Прокурорската колегия на ВСС буквално отсвири това законово изискване, приемайки че на новата разпоредба не е придадена обратна сила, поради което тя не се отнася до заварените случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов, оглавил прокуратурата „временно“ след изгонването на Иван Гешев. Георги Чолаков пък излезе в отпуск, след като съдийската колегия прочете правилно закона, а ръководството на ВАС беше поето временно от двамата заместник-председатели – Мариника Чернева и Любомир Гайдов. Остава въпросът какво ще се случи, когато Чолаков се върне на работа от началото на октомври.