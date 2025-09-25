Зеленски е готов да се оттегли и да насрочи избори при споразумение с Русия за спиране на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за „Аксиос“, че няма намерение да ръководи страната в мирно време и е готов да поиска от парламента да свика избори, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня с Русия.

Той е убеден, че за постигането на дълготраен мир хората може да искат „лидер с нов мандат“.

Президентският вот в Украйна беше отложен за неопределено време, тъй като Конституцията на страната изрично забранява провеждането на избори по време на военно положение.

Зеленски беше избран за президент на Украйна през 2019-та. Ако не беше започнала войната с Русия, мандатът му трябваше да приключи през май 2024 година.

