РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Зеленски е готов да се оттегли и да насрочи избори при споразумение с Русия за спиране на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски каза в интервю за "Аксиос", че няма намерение да ръководи страната в мирно време

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за „Аксиос“, че няма намерение да ръководи страната в мирно време и е готов да поиска от парламента да свика избори, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня с Русия.

Той е убеден, че за постигането на дълготраен мир хората може да искат „лидер с нов мандат“.

Президентският вот в Украйна беше отложен за неопределено време, тъй като Конституцията на страната изрично забранява провеждането на избори по време на военно положение.

Зеленски беше избран за президент на Украйна през 2019-та. Ако не беше започнала войната с Русия, мандатът му трябваше да приключи през май 2024 година.

Четете още: Посланиците на ЕС ще обсъдят 19-я пакет санкции срещу Русия на 26 септември

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени