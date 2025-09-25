Явор Божанков: Шансът на демократичната общност е в президентските избори

Гениалното в политиката е да кажеш много с малко думи и да бъдеш разбираем за всички, смята Явор Божанков

Един от великите хора на нашето време, Кристиян Таков, казваше, че трябва да си изясним въпроса презираме ли Бай Ганьо или му се възхищаваме. Много хора повтарят, че в политиката всички са маскари, без да осъзнават, че цитират Бай Ганьо и се олицетворяват с него. В по-модерен контекст напомням думите на Пеевски, че всички били пили мазни кафета в скута му. И иначе образовани хора започнаха да повтарят историята с мазното кафе и скута на Пеевски. Сякаш Пеевски е извор на информация, знание или житейска философия.

Демократичната общност трябва да си отговори на фундаменталния въпрос: Кои са нашите партньори.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Още от интервюто:

Кой от политиците в днешно време е най-близо до литературния герой на Алеко Константинов Бай Ганьо?

Какво може да произлезе от протеста на БОЕЦ пред сградата на ДПС-Ново начало?

Как може да се „усвои“ гражданският протест?

Трябва ли протестът да бъде политически ориентиран?

Как младите хора могат да бъдат привлечени от протеста?

Сигурна ли е президентската партия и какво е бъдещето на проруските политически сили?

Дорасна ли демократичната общност до блоковото мислене?

