Почти 30 000 деца живеят в условията на родителски конфликт, съобщи Деница Сачева

Почти 30 000 български деца живеят в условията на родителски конфликт и са заложници на взаимоотношенията на своите родители.

Това каза депутатът от ГЕРБ Деница Сачева по време на национална кръгла маса за предотвратяване на насилието между деца, организирана от парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество:

„Това е един от най-тежките проблеми за социалната система и той съвсем естествено има своето отражение и върху образователната система. В това отношение повече обучение и повече работа и квалификация на социалните работници и на съвместните им усилия заедно с учителите със сигурност са дължими от страна на изпълнителната власт и трябва да бъдат планирани“, посочи Сачева.

В дискусията участват над 120 гости, сред които и председателят на парламента Наталия Киселова.