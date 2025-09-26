15 китайски фирми проявяват интерес за инвестиции в България

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на среща с делегация от компании от провинция Джансу, съобщиха от работодателската организация. Председателят на БТПП Цветан Симеонов разговаря с представители на тези 15 фирми, които са от секторите: възобновяема енергия, ИКТ, ИИ, автомобилна индустрия и други. Той информира подробно условията за правене на бизнес в България, както и преимуществата за чуждестранните инвеститори в нашата страна.

Гостите представиха актуални данни за провинция Дзянсу и нейната икономика. Дзянсу е на второ място по БВП в Китай и по население – 85 милиона.

БВП на провинцията бележи растеж 5.8% през 2024 година. Общият стокообмен на провинцията с чуждестранни страни и региони възлиза на 789.5 млрд. щ.д, а преките чуждестранни инвестиции – на 19 млрд. щ. долара.

Джансу е провинция в Източен Китай. Административен център и най-голям град е град Нанкин.

Това е една от водещите провинции в сферата на финансите, образованието, технологиите и туризма.

Бреговата линия на провинция е над 1000 километра. Бреговете ѝ се мият от Жълто море, а в южната ѝ част протича река Яндзъ.

Още от времената на династиите Суй и Тан провинция Джансу е национален икономически и търговски център, отчасти поради построяването на Великия китайски канал. Това е най-дългият канал (1776 км) на Земята, свързващ реките Хуанхъ и Яндзъ и гъстонаселените северни части на Китай с отглеждащите ориз южни части на страната. Минава през района на град Пекин и завършва при град Ханджоу.

След въвеждането на икономически реформи през 1990 г., провинцията става фокусна точка за икономическо развитие. Обикновено се смята за китайската провинция с най-висок Индекс на човешкото развитие.

В Джансу се намират много от водещите световни износители на електронно оборудване,

химически продукти и текстил. Провинцията приема най-много чуждестранни инвестиции в страната от 2006 г. насам.

Програмата на делегацията от провинция Джансу продължава с посещение в Пловдив и в „София Тех Парк“.