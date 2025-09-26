Трима министри поканиха отбранителната ни индустрия да се включи в проектите по механизма SAFE

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на отбраната Атанас Запрянов и министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов участваха в среща с представители на българската отбранителна индустрия, които бяха поканени да се включат в проекти по механизма SAFE, по който за България са предвидени близо 3.27 млрд. евро заем.

По-конкретно българските компаниите бяха приканени да представят своя капацитет и предложения за участие в проектите по механизма SAFE.

Припомняме ,че всички проекти, финансирани по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)“, трябва да бъдат реализирани до 31 декември 2030 година. Във връзка с неговото изпълнение в края на юли правителството одобри заявление за интерес със списък от приоритетни инвестиционни проекти за модернизация на Въоръжените сили. Сред тях са 3D радари, наземни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, 155 мм самоходни гаубици, дронове и баражиращи боеприпаси, ракетна система за залпов огън с повишена мобилност, системи за противодействие на безпилотни апарати, транспортни способности, противовъздушни ракети VL MICA и боеприпаси 155 милиметра.

До 30 ноември България трябва да изпрати официално искане за финансиране с подробен План за инвестиции. Очаква се окончателните проекти да бъдат уточнени след разговори с партньорски държави и производители, а споразуменията с Европейската комисия да бъдат подписани в началото на 2026 година. Едва тогава ще започне реалното финансиране.

На събирането днес присъстваха и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на Агенцията за обществени поръчки и на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

Представителите на компаниите от отбранителния сектор бяха запознати с обхвата на проектите за превъоръжаване и придобиване на бойни способности, които ще бъдат предложени за финансиране по механизма SAFE.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към участниците в срещата с думите, че трите министерства – на отбраната, на иновациите и растежа и на икономиката и индустрията – са отворени за работа с всички, убедени са, че е в общ интерес да си партнират с българската отбранителна индустрия, и работните срещи целят да се намерят начините за това.

Министър Запрянов отбеляза, че заемът по механизма за укрепване на европейската отбранителна промишленост е при изключително благоприятни условия (с 10-годишен гратисен период, срок за погасяване от 35 години и символична лихва, без ДДС върху доставките) и е насочен към спешни и мащабни публични инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост.

Реализирането на проектите ще позволи въоръжените ни сили да изградят една част от необходимите отбранителни способности в краткосрочен план до 5 години, стана ясно по време на срещата, провела се в Министерството на отбраната.