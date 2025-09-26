Европейският съюз засилва ролята на Европол в борбата с трафика на мигранти

Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за разширяване на правомощията на Европол, насочено към по-ефективна борба с трафика на мигранти, предаде БНР. Новите правила ще изискват по-стриктно споделяне на информация между националните власти и агенцията, включително задължителни данни при съвместни операции и при разполагане на екипи на Европол на терен.

Промените предвиждат създаването на Европейски център за борба с трафика на мигранти – постоянна структура в рамките на агенцията, която ще оказва стратегическа, оперативна и техническа подкрепа на държавите членки, както и ще подпомага идентифицирането на жертви и уязвими лица. В центъра ще работят и представители на Frontex и Eurojust.

За реализирането на новите задачи капацитетът на Европол ще бъде увеличен с 50 служители и 50 милиона евро допълнително финансиране. Споразумението трябва да получи окончателно одобрение от Съвета и Европейския парламент, за да влезе в сила.