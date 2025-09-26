ФнФ избира посредник по инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за дигитализация“

Фонд на фондовете (ФнФ) обяви процедура за избор на финансови посредници за изпълнение на дългов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за дигитализация“. Общият публичен ресурс е 93.5 млн. лв., разпределен в четири обособени позиции. Средствата се осигуряват по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 (ПКИП), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Финансовият инструмент е структуриран под формата на гаранция, която ще покрива до 80% от риска по индивидуален кредит и между 20 и 25% на портфейлно ниво. Избраните посредници ще осигурят ресурс, чрез който да бъдат формирани кредитни портфейли в размер на близо 500 млн. лева.

Подкрепата е предназначена за предприятия, които инвестират в технологии от Индустрия 4.0,

включително внедряване на стандарти, повишаване на киберсигурността и разработване на софтуер и цифрови приложения. Максималният размер на подкрепата за малки и средни предприятия е до 2.4 млн. лв., а за дружества със средна пазарна капитализация – до 4 млн. лв., предоставена под формата на инвестиционно и оборотно финансиране, както и финансов лизинг.

Допустими крайни получатели са малки и средни предприятия и големи предприятия,

регистрирани или развиващи дейност в България.

Малки и средни предприятия ще могат да се възползват както от финансовия инструмент, така и от безвъзмездна финансова помощ по процедура „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“, предоставена от Управляващия орган на ПКИП. Двете финансирания целят подпомагане и допълване на една и съща инвестиция/проект. Чрез процедурата Фонд на фондовете избира посредници – кредитни или финансови институции, чрез които да бъде предоставена подкрепа за повишаване на дигитализацията на предприятията в страната.

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата за избор на финансови посредници е до 13 ноември, а документацията и условията за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://app.eop.bg/today/512945