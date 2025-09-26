Министър и вицепремиер обявиха инвестиция от 2.6 млн. лв. във водопроводната мрежа на Брезник

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и вицепремиерът Атанас Зафиров обявиха в Брезник, че ще инвестират 2.6 млн. лева в подмяната на водопроводната мрежа на града. Според тях това ще помогне за намиране на решение на водната криза, предаде БТА.

Припомняме, че Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.

Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години. Хората не могат да чакат, време е за позитивни решения, обяви вицепремиерът Зафиров.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов обърна внимание, че проблемът е ситуиран в град Брезник, а населените места около него не страдат от водна криза.

Като първоизточникът на проблема Иванов определи язовир „Красава“, където количествата вода са спаднали драстично. Освен това в язовира, който е основен водоизточник за общината, е регистрирана наситеност на манган.

В следващите дни този манган ще бъде изолиран, увери регионалният министър. По думите му сега най-належащо е да се намери допълнително количество вода, за да спре режимът. Министър Иванов добави, че се обсъждат възможности за нови водоизточници, както и за почистване на вече съществуващите.