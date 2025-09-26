Първият китайско-беларуски хибриден кросоувър X80 PHEV ще струва 44 536 лева

Беларуският автомобилен производител BelGee разкри цената на първия хибриден кросоувър на марката. X80 PHEV ще се продава на начална цена от 89 900 беларуски рубли (44 536 лева).

„Belgee X80 PHEV е серийно-паралелен хибрид – оптимална конфигурация, която съчетава възможностите за дълги разстояния на двигател с вътрешно горене с технологията, екологичността и ефективността на електрическо превозно средство“, се отбелязва в описанието на новия модел.

Задвижващият агрегат на кросоувъра произвежда общо 218 конски сили.

Характеристиките включват безключово влизане, head-up дисплей, набор от електронни системи за подпомагане на водача, включително асистент за поддържане на лентата, наблюдение на мъртвата зона, автоматично аварийно спиране и контрол на стабилността.

Автомобилът разполага с LED фарове и задни светлини, както и 19-инчови джанти.

BelGee е беларуско съвместно предприятие, създадено от Geely и беларуския автомобилен производител BelAZ.

То е контролирано главно от държавата Беларус и китайския производител на автомобили Geely. Предприятието е създадено през 2011 г. и произвежда Geely и автомобили на базата на Geely.

То започна поточно производство в своя беларуски завод, който има първоначален капацитет от 60 000 автомобилни каросерии годишно, с възможност за разширяване.

Компанията сглобява автомобили, проектирани от Geely, в нов завод, разположен в област Борисов, от разглобяем комплект.

Съвместното предприятие е собственост на BelAZ (51.49% от капитала), SOYUZ Soyuzavtotechnologiyi (9.01%), Geely (Zhejiang Jirun Automobile Company Limited, 33.47%) и CITIC International Investment (6.03%). През 2021 година компанията прехвърля акциите на BelAZ на беларуската държава, за да намали въздействието на санкциите от западните страни.