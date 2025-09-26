„Продължаваме промяната“ избира новия си лидер този уикенд

На 27 и 28 септември „Продължаваме промяната“ свиква Общо събрание за избор на нови ръководни органи на партията. Форумът бе свикан още през юни, дни след оставката на съпредседателя на формацията Кирил Петков. Това ще бъде и ключов опит за излизане от кризата, предизвикана от напускания на ръководители и членове, обвинения в корупция и арестите на зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благомир Коцев.

На двудневното заседание в София ще бъдат обсъдени промени в устава, ще се изберат нови ръководни органи и председател. За лидерската позиция единствен кандидат е Асен Василев, което поражда съмнения сред част от членовете дали действително ще има обновление, или само затвърждаване на позициите.

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на „Продължаваме промяната“.